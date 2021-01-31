بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 31 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
خبراء أمميون: أدلة تؤكد إرسال إيران أسلحة لميليشيات الحوثي.. ونشطاء: إيران رأس الشر وهي خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة الكاظمي يتعهد بالقصاص من المتورطين بتفجير ساحة الطيران.. ونشطاء: اقتص أولا ممن مزق صورتك ومن هدد بقطع أذنيك الداخلية: تمكنا من الإطاحة برؤوس كبيرة في داعش.. ونشطاء يطالبون بالإطاحة بالرؤوس التابعة لإيران الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية بشأن الموازنة.. ونشطاء: نطالب بإنصاف الشعب العراقي من الفاسدين والسراق الكاظمي: ثمن كل هذا الدم العراقي هو الدولة.. ونشطاء: لا يوجد دولة يحكمها سلاح الميليشيات الموالية لإيران الكاظمي: هناك من استغل دم العراقيين للحصول على السلطة والمال.. ونشطاء: المالكي وكل أذناب إيران بالعراق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي.. ونشطاء: الدواعش مصدرها معلوم أين اتجاهه؟ وهو شرق العراق وسائل إعلام هندية: إيران قد تكون وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية.. ونشطاء: تفجير السفارات واغتيال الدبلوماسيين تخصص إيراني الحلبوسي والسفير الكويتي يؤكدان دعم اللجان المشتركة.. ونشطاء: العراق يحتاج إلى دعم من محيطه الإقليمي والعربي الكاظمي يؤكد توحيد الجهد الاستخباري.. ونشطاء: عندما تتخلصون من إرهاب إيران سيعيش العراق سالما
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 31 كانون الثاني 2021 05:09 م

الداخلية: تمكنا من الإطاحة برؤوس كبيرة في داعش.. ونشطاء يطالبون بالإطاحة بالرؤوس التابعة لإيران

القوات الأمنية

طالب نشطاء عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات في العراق إذا كانت جادة في مكافحة الإرهاب أن تبدأ في الإطاحة بالرؤوس التابعة لإيران في البلاد.

يأتي ذلك بعد بيان وزارة الداخلية العراقية، بأنها تمكنت من الإطاحة برؤوس كبيرة في تنظيم داعش الإرهابي، الذي ينشر الفساد والإرهاب في العراق.

وأضاف بيان الداخلية، أن القوات الأمنية قتل 17 من قادة داعش الإرهابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار نشطاء إلى أن أكبر رأس في داعش سيكون شخصية إيرانية تابع لحكومة إيران الإرهابية، إذا لم تقبضوا علي هذا الشخص فكل الذين أمامكم مجرد أدوات تحركها إيران.

وقال نشطاء، نتمنى القضاء على أخر مجرم في داعش الإرهابي وجماعة بوكو حرام وأمثالهم في العالم كله وليس العراق فقط.

وأضاف، نشطاء، غير مأسوف على عناصر داعش الإرهابي، فهم أداة بيد العدو لقتل إخوانهم وتدمير أوطانهم.

وتابعوا: لكن من الغريب أن المسؤولين العراقيين يتحاشون الحديث عن الميليشيات الإيرانية، وكأنها ملائكة رحمة بينما هي من دمرت العراق وأعادته إلى العصور المظلمة.

وطالب نشطاء الشعب العراقي شكر التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي بقيادة أمريكا والسعودية على تفكيك هذا التنظيم الإرهابي.

وأشار نشطاء إلى أن هدف داعش الإرهابي وكذلك أهداف الميليشيات الموالية لإيران هو قتل أهل السنة في العراق واختطافها وتعذيبهم وتهجيرهم من منازلهم.

وأكد نشطاء أن داعش بدأ يرجع مع قدوم الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهي عبارة عن اكمال المسلسل الأوبامي برعاية الاستخبارات الإيرانية.

وأشار إلى أن الهدف هو تسهيل مسألة الاتفاق النووي بين بايدن وملالي طهران، وغص الطرف عن أفعال إيران في المنطقة بحجة أننا بحاجة لإيران.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات وزارة الداخلية بشأن تنظيم داعش الإرهابي:

وقال حساب، "@aabb20321"، " أكبر رأس في داعش  سيكون شخصية إيرانية تابع لحكومة إيران الإرهابية إذا لم تقبضوا علي هذا الشخص فكل الذين أمامكم مجرد أدوات تحركها إيران".


وأضاف، حساب، "@abuhame51498293"، " المهم يطيحون بالرؤوس التابعة لإيران".

وتابع حساب، "@BandarOmrani"، " الفاعل أذناب طهران الرافضة والمتهم داعش والمقتول سنة العراق".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
قاليباف

من الذل أمام الرئيس ترامب إلى فرض شروط على بايدن.. برلمان الملالي: ليلغٍ الحظر والعقوبات قبل أي شىء 31 كانون الثاني 2021 07:36 م

الحوثيون

خبراء أمميون: أدلة تؤكد إرسال إيران أسلحة لميليشيات الحوثي.. ونشطاء: إيران رأس الشر وهي خطر يهدد أمن واستقرار المنطقة 31 كانون الثاني 2021 07:30 م

الكاظمي

الكاظمي يتعهد بالقصاص من المتورطين بتفجير ساحة الطيران.. ونشطاء: اقتص أولا ممن مزق صورتك ومن هدد بقطع أذنيك 31 كانون الثاني 2021 06:43 م

الحلبوسي

الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية بشأن الموازنة.. ونشطاء: نطالب بإنصاف الشعب العراقي من الفاسدين والسراق 31 كانون الثاني 2021 03:58 م

البرلمان

أزمة الموازنة تتصاعد .. وممثلو المحافظات يبلغون البرلمان رفضهم التصويت ويحددون العقبة الأكبر 31 كانون الثاني 2021 01:51 م

خامنئي

سياسيون أوروبيون: النظام الإيراني "عراب الإرهاب الدولي" ويجب وضع الاستخبارات والحرس الإيراني على قوائم الإرهاب 31 كانون الثاني 2021 01:43 م

61-140153-muslim-brotherhood-goals-europe_700x400

بتوصيات من مفتي الإرهاب .. 4 أهداف مدمرة تصوبها جماعة الإخوان الإرهابية لأوروبا 31 كانون الثاني 2021 01:35 م

الكاظمي

الكاظمي: ثمن كل هذا الدم العراقي هو الدولة.. ونشطاء: لا يوجد دولة يحكمها سلاح الميليشيات الموالية لإيران 31 كانون الثاني 2021 01:29 م

التعليقات