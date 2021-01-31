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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 كانون الثاني 2021 01:54 م

صالح يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

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أكد الرئيس برهم صالح، اليوم الأحد، حرص العراق على أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الاوروبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية  أن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير.
واضاف البيان انه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة، و أهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
ونقل البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده على أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة التنسيق لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتخفيف توترات المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيداً بالدور الذي تلعبه فرنسا في دعم العراق.
من جانبه، أكّد السفير الفرنسي، التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وسيادة العراق وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية، والتطلع نحو تعزيز التعاون المشترك على الصعد كافة، وفقا لبيان الرئاسة العراقية.
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