سياسيون أوروبيون: النظام الإيراني "عراب الإرهاب الدولي" ويجب وضع الاستخبارات والحرس الإيراني على قوائم الإرهاب

طالب سياسيون أوروبيون العالم بالتعامل مع نظام إيران على أنه "عراب الإرهاب الدولي" ووضع حد لإرهابه، مؤكدين أن سياسة المساومة لا تعمل مع طهران.

جاء ذلك خلال المؤتمر، الذي تنظمه "اللجنة الدولية للبحث عن العدالة"، عبر الاتصال المرئي، حول "إرهاب النظام الإيراني وسياسة أوروبا".

يأتي هذا بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني على أراضي القارة الأوروبية، فضلا عن بحث تهديدات طهران للأمن والسلم الدوليين.

ويشارك في المؤتمر، عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية البارزة بينهم جوليو ترتزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، والدكتور أليخو فيدال كوادراس، نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي.

ودعا جوليو ترتزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، القادة الأوروبيين للتعامل مع النظام الإيراني كـ"عراب إرهاب دولي".

واتهم جوليو ترتزي وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بالتورط في العمل الإرهابي الذي قام به أسد الله أسدي في أوروبا، مشيرا إلى أنه يجب وضع المخابرات الإيرانية والحرس الثوري على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تصدر محكمة بلجيكية في 4 فبراير/شباط المقبل، حكمها على الدبلوماسي الإرهابي الإيراني والعقل المدبر لمؤامرة تفجير مؤتمر فيلبنت، وشركائه الذين يقبعون في السجن منذ عامين.