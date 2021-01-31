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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 كانون الثاني 2021 11:21 ص

النزاهة تضبط متهمين بالتحايل وتعقيب المعاملات في دوائر حكومية بنينوى

النزاهة

نفَّذت هيئة النزاهة ثلاث عمليَّات ضبطٍ  لعددٍ من المُتَّهمين؛ لقيامهم بتعقيب المُعاملات في مُديَّريات الضريبة والمُرور والتسجيل العقاري في نينوى، واحتيالهم للاستيلاء على عقارٍ بشكلٍ غير أصوليٍّ ومُخالفٍ للقانون.

وذكر بيان للهيئة ان : مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكنت من ضبط مُتَّهمين اثنين بتعقيب المُعاملات  داخل المُديريَّة دون أيَّة صفةٍ قانونيَّةٍ، مُبيِّنةً ضبط مُعاملة وإضبارة ضريبيَّةً خاصَّةً بإحدى الشركات.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط ثلاثة مُتَّهمين في مديريَّة مرور المُحافظة؛ لقيامهم بتعقيب المُعاملات بصورةٍ غير أصوليَّةٍ خلافاً للقانون.

وأسفرت العمليَّة عن ضبط عددٍ من المُعاملات بحوزة المُتَّهمين.

وتم ضبط ثلاثة مُتَّهمين؛ لاحتيالهم وادِّعائهم بأنهم ورثة المالك الشرعيِّ لأحد العقارات، مُستغلين التشابه في الأسماء، في حين كشفت تحرِّيات ومعلومات الفريق عن أن المالك الشرعيَّ للعقار على قيد الحياة ولا تربطه بالمُتَّهمين أيَّة صلةٍ.
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