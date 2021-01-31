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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 كانون الثاني 2021 11:19 ص

المحلاوي : بعض المشاريع الاستثمارية نصب واحتيال

عادل خميس المحلاوي

وصف النائب عادل المحلاوي عن تحالف القوى العراقية بعض المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الدولة بمشاريع الاستغفال والاحتيال داعيا الحكومة الى مراجعة جميع العقود الاستثمارية منذ احتلال العراق لغاية الان .
واكد المحلاوي في تصريح صحفي ان المواطن العراقي عندما يسمع بالمشاريع الاستثمارية يستبشر خيرا معتقدا ان في ذلك دعما للاقتصاد وتنشيطا للقطاعين العام والخاص ، مبينا ان الحقيقة التي لا يعلمها الكثيرون ان بعض المشاريع الاستثمارية هي مشاريع استغفال واحتيال
واضاف ان من غير الصحيح ان تقدم الدولة قروضا لبعض المستثمرين لان الاصل في ذلك ان المستثمر هو من لديه الاموال وجاء ليستثمرها في العراق فلماذا تقوم الدولة بمنحه قروض مالية من خزينتها.
واشار المحلاوي الى ان سياسية الحكومة تدفع باتجاه هدر المال العراقي من خلال منح الارض والمال العائدين للدولة  وهذا بحد ذاته بابا كبيرا للفساد .
واوضح ان بعض المشاريع الاستثمارية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية التي أهدر ت فيها اموال كثيرة لم يشعر المواطن اثرها باي تحسن في الانتاج  ووصل الحال بوزارة الكهرباء الى التوجه نحو بيع بعض المحطات الانتاجية الى بعض المستثمرين .
ودعا المحلاوي الحكومة الى مراجعة العقود الاستثمارية التي ابرمت خلال الخمسة عشر سنة الماضية واجبار المستثمرين الذين استولوا على قروض ضخمة من المصرف التجاري العراقي عن طريق الضغوط السياسية على تسديد هذه القروض فورا والتعامل مع المستثمر على وفق ما يقدم للبلد من خدمة وليس على ما يقدمه البلد من تسهيلات غير مبررة لبعض المستثمرين خاصة واننا نمر بازمة اقتصادية.
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