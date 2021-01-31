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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 كانون الثاني 2021 11:17 ص

نائب : التصويت على الموازنة خلال أيام قليلة

سليم همزة
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة :" ان  التصويت على موازنة الدولة للعام الحالي سيتم خلال ايام قليلة ".

وقال:"ان  التصويت على الموازنة سيتم بعد اتفاق وفد الاقليم والحكومة الاتحادية على النقاط المختلف عليها بما يرضي الطرفين".

واضاف همزة :" ان  هناك ارادة قوية لتمرير الموازنة والتصويت عليها ،   مبينا ان اللجنة المالية ستنتهي منها وتعرضها على رئاسة البرلمان من اجل عرضها للتصويت " .
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