نائب : التصويت على الموازنة خلال أيام قليلة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة :" ان التصويت على موازنة الدولة للعام الحالي سيتم خلال ايام قليلة ".



وقال:"ان التصويت على الموازنة سيتم بعد اتفاق وفد الاقليم والحكومة الاتحادية على النقاط المختلف عليها بما يرضي الطرفين".



واضاف همزة :" ان هناك ارادة قوية لتمرير الموازنة والتصويت عليها ، مبينا ان اللجنة المالية ستنتهي منها وتعرضها على رئاسة البرلمان من اجل عرضها للتصويت " .