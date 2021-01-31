لجنة نيابية: رئيس هيئة الاتصالات تهرب من الاستجواب وسنستمر باستجوابه غيابيا

أكدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، ، ان رئيس هيئة الاعلام والاتصالات تهرب من الاستجواب داخل مجلس النواب وسيتم استجوابه غيابيا.

وقال عضو اللجنة علاء الربيعي ، ان “هيئة الاتصالات اخفقت بشكل كبير في ملف شركات الهاتف النقال وتجديد الرخص اليها”، لافتا الى ان “رئيس الهيئة تهرب من الاستجواب بحجج غير منطقية وستستمر اللجنة باستجوابه غيابيا ان لم يحضر.

واضاف ان “اللجنة ستحدد موعدا اخر لاستجواب رئيس الهيئة او تذهب الى استجوابه غيابيا بشكل مباشر”، مبينا ان “قطاع الاتصالات يجب ان يصحح وان يتم ابعاد الفاسدين عنه من خلال المجيء بشخصية فنية متخصصة له.