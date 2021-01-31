المالية النيابية تحدد غدا الإثنين موعدا لانهاء مناقشتها للموازنة

حددت اللجنة المالية النيابية، يوم غد الاثنين موعدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقال عضو اللجنة احمد حمه ، ان “اللجنة المالية حددت يوم غد الاثنين موعدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، لافتا الى ان “اللجنة ثبتت جميع الفقرات المتعلقة بالعقود والاجراء اليوميين”.

واضاف ان “اغلب الفقرات في الموازنة تم تعديلها وستعرض للتصويت داخل مجلس النواب”، مبينا ان “اللجنة المالية ستصوت اليوم على بنود الموازنة ومن ثم ترسلها لرئاسة مجلس النواب لتصويت المجلس عليها بشكل كامل.

