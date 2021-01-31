نائبة: حكومة الكاظمي تسير بالبلاد نحو الانهيار وبيعها لمحطات الكهرباء خطوة فاشلة



وصفت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري ، موافقة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على بيع محطات كهربائية بانها خطوة فاشلة وغير مدروسة.

وقالت البجاري ، ان “سياسة حكومة الكاظمي تسير بالبلاد نحو الانهيار الاقتصادي بسبب الخطوات غير المدروسة التي تتخذها”، لافتة الى ان “موافقة الكاظمي على بيع محطتي الرميلة وشط البصرة تمثل خسارة للحكومة.

واضافت ان “هذه الموافقة مخالفة للقانون وخطوة غير مدروسة من قبل حكومة الكاظمي”، مبينة ان “لجنتها والبرلمان سيكون لهما موقف من تصرفات حكومة الكاظمي المتخبطة واخرها بيع محطات الكهرباء.