الطاقة النيابية: الكاظمي خالف القانون بالموافقة على بيع محطة كهربائية لشركة كردية

أكدت لجنة الطاقة النيابية، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالف القانون بالموافقة على بيع محطة كهربائية لشركة كار الكردية.



وقال عضو اللجنة جمال المحمداوي ، ان “المحطة الكهربائية التي تم بيعها لشركة كار الكردية هي من افضل المحطات ومن منشأ الماني”، لافتا الى ان “البرلمان يجب ان يكون له موقف من خصخة الكهرباء الشاملة وبيع المحطات.

واضاف ان “الكاظمي خالف القانون بالموافقة على بيع محطة كهربائية لشركة كار الكردية”، مبينا ان “شركة كار الكردية سجلت عليها سابقا عدة شبهات فساد.

Copy