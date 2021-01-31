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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 31 كانون الثاني 2021 10:53 ص

وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يزور بغداد اليوم

الحلبوسي يبحث مع وفد كردي ملف انتخاب رئيس الجمهورية
أعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طه أمين، أن وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد اليوم.
وقال أمين إن “وفدا كرديا برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني يضم عددا من المسؤولين بالاقليم سيزور بغداد اليوم قبل عرض الموازنة على التصويت في البرلمان”.
وأضاف أن “الزيارة تهدف لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة والاتفاق على آليات تسليم كمية النفط المتفق عليها، وهي 250 ألف برميل من النفط، وهل ستسلم نقداً أم كمية لشركة سومو”.
 واعرب عن امله  في أن يكون هنالك تجاوب مع الزيارة الأخيرة، لآن المتضرر الأكبر من عدم التوصل لاتفاق سيكون هو الشعب الكردي”
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