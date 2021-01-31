وفد كردي برئاسة قوباد طالباني يزور بغداد اليوم

أعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طه أمين، أن وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد اليوم.

وقال أمين إن “وفدا كرديا برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني يضم عددا من المسؤولين بالاقليم سيزور بغداد اليوم قبل عرض الموازنة على التصويت في البرلمان”.

وأضاف أن “الزيارة تهدف لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة والاتفاق على آليات تسليم كمية النفط المتفق عليها، وهي 250 ألف برميل من النفط، وهل ستسلم نقداً أم كمية لشركة سومو”.

واعرب عن امله في أن يكون هنالك تجاوب مع الزيارة الأخيرة، لآن المتضرر الأكبر من عدم التوصل لاتفاق سيكون هو الشعب الكردي”