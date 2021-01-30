وسائل إعلام هندية: إيران قد تكون وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية.. ونشطاء: تفجير السفارات واغتيال الدبلوماسيين تخصص إيراني

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التفجيرات الإرهابية للسفارات واغتيال الدبلوماسيين هي عمليات إرهابية تخصص إيراني بامتياز حيث أن تلك العمليات تقف خلفها دائما إيران.

فقد نقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مصدر في الشرطة الهندية قوله، إنه تم العثور على رسالة موجهة للسفير الإسرائيلي في موقع الانفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، حيث ورد فيها اسما قاسم سليماني ومحسن فخري زاده.

وذكرت الصحيفة، أنه يشتبه في أن يدا إيرانية تقف وراء انفجار عبوة ناسفة صغيرة يوم الجمعة خارج السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وتقول المصادر، إن الرسالة التي تم العثور عليها من موقع الانفجار تشير إلى الانفجار على أنه مجرد "تريلر" أي إشارة إلى أن هذا عرض ترويجي ينبئ بهجمات انتقامية مرتقبة.

كما أشارت الرسالة إلى مقتل كل من الإرهابي الإيراني قاسم سليماني والباحث النووي الإيراني محسن فخري زاده، اللذين تم اغتيالهما العام الماضي.

وقُتل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي في غارة جوية أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 3 يناير 2020.

كما اغتيل محسن فخري زاده، المسؤول عن الأبحاث العسكرية في البرنامج النووي الإيراني، في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 في طهران باستخدام مدفع رشاش يتحكم فيه القمر الصناعي.

ولم يسفر الانفجار المنخفض الشدة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في دلهي، عن أي أضرار كبيرة. وتحطمت زجاج نوافذ ثلاث سيارات في إثر الانفجار ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ووفقا للصحيفة، فقد أكدت شرطة نيودلهي أن عبوة ناسفة منخفضة الشدة للغاية انفجرت في الساعة 5.05 مساءً بالقرب من شارع 5 APJحيث تشير الانطباعات الأولية إلى محاولة خبيثة لإحداث ضجة كبيرة".

وقال نشطاء، إن إيران الإرهابية وراء استهداف كل التفجيرات الإرهابية في العالم، حيث نريد تحالف دولي لتغيير نظام الملالي الإيراني.

وأضاف نشطاء، هذا رد إيران رد كارتوني وفي محيط السفارة كالعادة، وهل حجم هذا الرد يعادل حجم زاده وسليماني؟، فإيران بذلك ردت أمام أذنابها رد كارتوني.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على اتهام وسائل إعلام هندية لإيران بالوقوف خلف التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي:

وقال حساب، "@Jaidaa_5"، "تفجير السفارات واغتيال الدبلوماسيين تخصص إيراني".



وأضاف، حساب، "@bSo96wHPHeiuiJ4"، "نعم إيران الإرهابية وراء استهداف كل التفجيرات الإرهابية في العالم".



وتابع حساب، "@Sa556613"، " كل عمل إرهابي لابد تكون إيران شريكه فيه".



وذكر حساب، "@saad86105984"، " حتى الهند تقول إن إيران مفسدة في الأرض".