الحلبوسي والسفير الكويتي يؤكدان دعم اللجان المشتركة.. ونشطاء: العراق يحتاج إلى دعم من محيطه الإقليمي والعربي

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العراق يحتاج إلى التقرب من أحضان الوطن العربي، وذلك بالتواصل مع جميع الدول العربية وطرد المحتل الإيراني.

يأتي ذلك بعدما أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسفير الكويتي في العراق سالم الزمانان، على ضرورة دعم عمل اللجان المشتركة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، سفير دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، والتأكيد على ضرورة دعم عمل اللجان المشتركة بين العراق والكويت، وفي المجالات كافة".

وأكد السفير الكويتي "دعمَ بلاده للعراق وشعبه من أجل تحقيق التنمية والاستقرار"، مشيراً إلى "أهمية إدامة التواصل بين البلدين الشقيقين وعلى مختلف المستويات والفعاليات التي تقوّي أواصر العلاقات وتعززها، ومنها الفعاليات الثقافية والرياضية".

وأوضح "مشاركة المنتخب الكويتي يوم أمس بالمباراة الودية التي جمعته مع المنتخب العراقي في البصرة".

وأشار نشطاء إلى أن هذه المبادرات وتقوي العلاقات لإرجاع العراق إلى الساحة العربية التي تم عزله عنها سنيين.

وأكد النشطاء أن تلك اللقاءات مثمرة ومباركة تصب في مصلحة الطرفين وتساهم في تطوير العلاقات المتبادلة مع الأشقاء في دولة الكويت.

وأشار نشطاء إلى أن القيادة الحقيقية هي فتح العلاقات الدولية مع دول الجوار والدول الإقليمية الأخرى، متسائلين: هل يستطيع العراق التخلص من التبعية لإيران؟.

وقال نشطاء، إن سياسة المحاصصة في التعيين التي انتهجتها الحكومات السابقة تبعاً لإرادة أحزابها، جعلت عشرات الآلاف من الخريجين ومن مختلف الاختصاصات يعيشون مرحلة موت بطيء. .

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسفير الكويتي في العراق سالم الزمانان:

وقال حساب، "@Mustafa98325575"، "العراق محتاج يتقرب من أحضان الوطن العربي".



وأضاف، حساب، "@ZozaAli54428567"، "هذه المبادرات وتقوي العلاقات لإرجاع العراق إلى الساحة العربية التي تم عزله عنها سنيين...".



وتابع حساب، "@RBDq4M7NjvWArWJ"، "العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى دعم من محيطه الإقليمي والعربي".





