الكاظمي يؤكد توحيد الجهد الاستخباري.. ونشطاء: عندما تتخلصون من إرهاب إيران سيعيش العراق سالما

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه عندما يتخلص العراق من إرهاب نظام الملالي الإيراني المنتشر في جميع أنحاء العراق ستعيش البلاد في أمان.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة اطلع على احاطة المجلس عن آخر مستجدّات العمليات العسكرية الميدانية المتعددة لقوّاتنا المسلّحة البطلة في ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية، وخلاياه النائمة، ثأرًا وكرامة لدماء شهداء الجريمة النكراء في ساحة الطيران، وشهداء الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين".

وبحث المجلس "عرضًا مفصّلًا لنتائج إجراءات تكثيف الجهد الاستخباري، في إطار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي ترتقي بالتنسيق بين مختلف عناصر المنظومة الأمنية العاملة، ولا سيّما التنسيق الاستخباري مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان".

وأكد الكاظمي، خلال الجلسة، على "توجيهاته في توحيد الجهد الاستخباري ضمن متابعة العمليات الميدانية التي انطلقت لتطهير الأرض وكشف جحور الإرهاب"، مشددّا على أن "لا يبقى للإرهاب أي ملاذٍ آمن مهما صغر، وأن يستبق العمل الأمني أي تحرّك مشبوه بسحق خلايا الإرهاب وتدمير مضافاته".

وبحسب البيان، "استمع المجلس الوزاري الى عرضٍ من مستشار الأمن القومي بشأن استكمال إجراءات اللجنة الوطنية المسؤولة عن فتح سجن بابل المركزي، وآخر ما تم انجازه من تعزيز للبنى التحتية والأمنية فيه بما يوافق معايير حقوق الانسان".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بـ"استكمال البنى التحتية الخاصة بسجن التاجي وتأمينه، بما يوفر له الحماية الكاملة ويراعي في نفس الوقت اشتراطات حقوق الانسان فيه"، فيما نسّب أن "تعد وزارة العدل دراسة لخطّة متكاملة لإنشاء المزيد من السجون المؤمنة التي تطابق المعايير المراعاة في هذا الجانب".

وقال نشطاء، نطالب بإطلاق سراح السنة الأسرى- المعتقلين في سجون حكومة مصطفى الكاظمي السيئة الصيت.

وأشار نشطاء إلى أن الميليشيات الموالية لإيران تمارس الإرهاب أمام الجميع في جميع أنحاء العراق.

وطالب نشطاء الكاظمي، إذا كان فعلا يريد القضاء على الإرهاب وقطع جذوره فيجب تفتيش سريع للمنازل وخصوصا بالمناطق الأكثر إرهابا.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@shtba85"، " عندما تتخلصون من إرهاب إيران سيعيش العراق سالما..".



وأضاف، حساب، "@ahmed77005027"، " كافي تستفزون الشعب تره وصلت حدها".



وتابع حساب، "@simsim83638014"، " كيف لا ملاذ لهم وهم منبع الإرهاب أبنائهم وتربيتهم في الموصل والرمادي والفلوجة وصلاح الدين وأهلهم يؤوهم على من تعبر قولك الإنشائي؟".

