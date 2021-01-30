لجنة الزراعة النيابية تؤكد أهمية تمليك الاراضي الصحراوية بعد تشريع قانون خاص بذلك



اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اهمية تمليك الاراضي الصحراوية بعد تشريع قانون خاص بذلك .



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان : اللجنة ستسعى لتشريع قانون خاص بتمليك الاراضي الصحراوية والتي هي جزء مهم من عملية الحزام الاخضر التي تسعى اللجنة بالتعاون مع وزارة الزراعة ليشمل محافظات الوسط والجنوب.



واضاف ان : اللجنة ستعمل مع وزارتي الزراعة والموارد المائية على انجاح مشروع التمليك من خلال توفير المياه وحفر الابار واختيار المحاصيل الزراعية التي تزرع في هذه المناطق لتعزز من حالة الاكتفاء الذاتي وتوفر واردا جديدا للموازنة اضافة لما تدره من ارباح للمزارع والفلاح.

