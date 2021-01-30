ترجيح” نيابي بحسم حصة الإقليم في الموازنة اليوم

رجحت اللجنة المالية النيابية، اكمال مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل، مبينة ان حسم حصة اقليم كردستان سيكون اليوم

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في بيان انه”تم انجاز اغلب فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، مرجحا ان يتم التصويت على مشروع القانون من قبل اللجنة، يوم الاثنين المقبل”.

وحول حصة اقليم كردستان في مشروع الموازنة الاتحادية، بيّن ميرزا، ان”هذه المسألة سيتم حسمها اليوم السبت، لافتا الى ان اللجنة ستجتمع مع الكتل السياسية من اجل الاتفاق على تلك النسبة وتمرير مشروع القانون”.