رفض برلماني لموافقة الكاظميّ على تمليك محطتي الرميلة وشط العرب إلى إحدى الشركات

أبدت مقررة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي، امتعاضها الشديد من قرار مجلس الوزراء الأخير وموافقة رئيس المجلس مصطفى الكاظميّ على تمليك محطتي الرميلة وشط العرب الى احدى الشركات بعد تقييم قيمتها السعرية بوضعها الحالي.

وقالت الحامديّ في بيانٍ إن “موافقة الكاظمي الأخيرة على طلب شركة كار الكردية بالاستحواذ على محطتي الرميلة وشط البصرة، تمثل استمرارا لسياسة الاستخفاف بالبصرة داعية رئيس الوزراء لإعادة النظر بالقرار



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