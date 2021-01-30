بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 30 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
"مكافحة الإرهاب": نلاحق فلول داعش بالعراق.. ونشطاء: لاحقوا فلول الحشد الشعبي الذين يقتلون معارضي إيران بالعراق انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. ونشطاء: إيران تقف خلف هذا الانفجار للفت نظر بايدن العفو الدولية تطالب طهران بعدم إعدام جاويد دهقان.. ونشطاء: إيران بنظامها الملالي تمارس الاغتيالات والإرهاب الحلبوسي والعبادي يبحثان موازنة 2021 والانتخابات.. ونشطاء: أنتما من يفتعل الأزمات والشعب العراقي هو الضحية! الكاظمي يعلن تصفية العيساوي نائب زعيم داعش.. ونشطاء: لماذا لا تواجه ميليشيات إيران التي استباحت دماء العراقيين؟ صالح: استضافة البصرة لمباراة ديربي الخليج مع الكويت.. ونشطاء: لماذا هذا التضخيم الإعلامي لمباراة ودية؟ تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في سماء الخليج العربي.. نشطاء: اقتربت نهاية نظام الملالي الإيراني الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات.. نشطاء: لا تخدع العراقيين من يعرقل هم ميليشيات إيران الخارجية: طلبنا من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات العراقية.. ونشطاء: كل المرشحين تحت عباءة الأحزاب الفاسدة قاذفات بي 52 الأميركية تحلق مجدداً فوق الخليج العربي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 كانون الثاني 2021 10:54 ص

رفض برلماني لموافقة الكاظميّ على تمليك محطتي الرميلة وشط العرب إلى إحدى الشركات

ميثاق-الحامدي-364x245
أبدت مقررة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي، امتعاضها الشديد من قرار مجلس الوزراء الأخير وموافقة رئيس المجلس مصطفى الكاظميّ   على تمليك محطتي الرميلة وشط العرب الى احدى الشركات بعد تقييم قيمتها السعرية بوضعها الحالي.
وقالت الحامديّ في بيانٍ    إن “موافقة الكاظمي الأخيرة على طلب شركة كار الكردية بالاستحواذ على محطتي الرميلة وشط البصرة،  تمثل استمرارا  لسياسة الاستخفاف بالبصرة داعية  رئيس الوزراء لإعادة النظر بالقرار
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عالية نصيف2

عالية نصيف: الحكومة تتجه لبيع محطات كهرباء إلى شركات استثمارية 30 كانون الثاني 2021 11:20 ص

سلام الشمري

لجنة الزراعة النيابية تؤكد أهمية تمليك الاراضي الصحراوية بعد تشريع قانون خاص بذلك 30 كانون الثاني 2021 11:19 ص

صورة سجاد العراقي

متظاهرو ساحة الحبوبي يطالبون بالإفراج عن الناشط المختطف سجاد العراقي 30 كانون الثاني 2021 11:18 ص

شيروان ميرزا

ترجيح” نيابي بحسم حصة الإقليم في الموازنة اليوم 30 كانون الثاني 2021 10:56 ص

مفوضية الانتخابات

السعودية والكويت تعلنان الرغبة في المشاركة بمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة 30 كانون الثاني 2021 10:52 ص

انطلاق-مظاهرات-ضخمة-في-بغداد-ومدن-جنوب-العراق

مسيرة في بغداد غدا ينظمها معتصمو بغداد المطالبون بالاصلاح والتعيين 30 كانون الثاني 2021 10:47 ص

عادل خميس المحلاوي

المحلاوي يدعو إلى تأسيس شركة اتصال وطنية 30 كانون الثاني 2021 10:42 ص

البلداوي

البلداوي: الحكومة صرفت 70 مليار دينار لشراء كاميرات مراقبة “رديئة” لصلاح الدين 29 كانون الثاني 2021 12:51 م

التعليقات