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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 كانون الثاني 2021 10:52 ص

السعودية والكويت تعلنان الرغبة في المشاركة بمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة

مفوضية الانتخابات

اعلنت مفوضية الانتخابات عن رغبة المملكة العربية السعودية والكويت المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة بشهر تشرين الاول المقبل.

وذكر بيان للمفوضية انه : بالتنسيق مع وزارة الخارجية تم توجيه الدعوات للسفارات والمنظمات الانسانية المعنية بالشأن الانتخابي للمشاركة في مراقبة الانتخابات.

واضاف ان : البعض اجاب بالموافقة  والبعض اعتذر بسبب ظروف الجائحة والبعض الاخر ننتظر رده.مبينا ان المملكة العربية  السعودية والكويت من بين الدول التي وافقت على المشاركة.

وكان رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل خلف اعلن امس  الاول بمؤتمر صحفي انه : بالتنسيق مع وزارة الخارجية تم توجيه الدعوات لـ 52 سفارة عربية واجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية وبعضها لبت الدعوات.
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