مسيرة في بغداد غدا ينظمها معتصمو بغداد المطالبون بالاصلاح والتعيين

تنطلق يوم غد الاحد مسيرة ينظمها معتصمو الساحات في بغداد للمطالبة بالتعيين ومحاسبة الفاسدين.
وفي ما يلي أسماء التجمعات التي ستخرج في المسيرة
1- اجور وعقود مهندسي وزارة الكهرباء.
2- انتفاضة تجمع كافة الاختصاصات .
3- تجمع وطن لحملة الشهادات العليا.
4- عقود كافة الوزارات.
5-تجمع معتصمي الاعلام.
6- مهندسو ب9 (جسر العلاوي).
7- التجمع المركزي لمعاهد العراق.
8- معتصمو كليات القانون في العلاوي.
9_ رابطة معاهد التقنية في ذي قار.
10_ متطوعو وزارة الدفاع.
11_ معتصمو المعاهد التقنية الموحد.
12- الادارة والاقتصاد.
13- الادارة والاقتصاد ال 190.
14- مهندسو 39.
15- المهندسون الزراعيون.
16_ اعتصام مهندسي النقابة.
17_ الدورة التأهيلة 83.
18_ الاطباء البيطريون امام وزارة الزراعة.
19_ الهندسة الكيمياوية امام وزارة النفط.
20_ الشهادات العليا امام التعليم العالي .
21_ اعتصام مهندسي مختلف الاختصاصات امام وزارة النفط
22_ مهندسو النفط المعتصمون امام وزارة النفط".