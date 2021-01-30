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السبت, 30 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 كانون الثاني 2021 10:47 ص

مسيرة في بغداد غدا ينظمها معتصمو بغداد المطالبون بالاصلاح والتعيين

انطلاق-مظاهرات-ضخمة-في-بغداد-ومدن-جنوب-العراق


تنطلق يوم غد الاحد مسيرة ينظمها   معتصمو الساحات في بغداد للمطالبة بالتعيين ومحاسبة الفاسدين.

وفي ما يلي أسماء التجمعات التي ستخرج في المسيرة
1- اجور وعقود مهندسي وزارة الكهرباء.
2- انتفاضة تجمع كافة الاختصاصات .
3- تجمع وطن لحملة الشهادات العليا.
4- عقود كافة الوزارات. 
5-تجمع معتصمي الاعلام.
6- مهندسو ب9 (جسر العلاوي).
7- التجمع المركزي لمعاهد العراق.
8- معتصمو كليات القانون في العلاوي.
9_ رابطة معاهد التقنية في ذي قار.
10_ متطوعو وزارة الدفاع.
11_ معتصمو المعاهد التقنية الموحد.
12- الادارة والاقتصاد.
13- الادارة والاقتصاد ال 190.
14- مهندسو 39.
15- المهندسون الزراعيون.
16_ اعتصام مهندسي النقابة.
17_ الدورة التأهيلة 83.
18_ الاطباء البيطريون امام وزارة الزراعة.
19_ الهندسة الكيمياوية امام وزارة النفط.
20_ الشهادات العليا امام التعليم العالي .
21_ اعتصام مهندسي مختلف الاختصاصات امام وزارة النفط
22_ مهندسو النفط المعتصمون امام وزارة النفط".
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