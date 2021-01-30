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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 كانون الثاني 2021 10:45 ص

السامرائي يدعو إلى اتخاذ "قرارات وطنية" لاستثمار النفط والغاز

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دعا نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرائي، الى اتخاذ قرارات وطنية" لاستثمار ثروتي النفط والغاز.

وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر" إنه "بعد اطلاع اللجنة المالية على التقارير المهنية لوفدي ديوان الرقابة المالية ووزارة النفط بشأن النفط والغاز، فلا بد من إرادة حرة لإنقاذ اقتصادنا واتخاذ قرارات وطنية لاستثمار من ذلك اكمال بناء مصفى كربلاء   واكمال اعمار مصفى بيجي ما سيوفر الاف فرص العمل واموال طائلة.
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