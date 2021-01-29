انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. ونشطاء: إيران تقف خلف هذا الانفجار للفت نظر بايدن

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إيران تقف خلف انفجار العبوة الناسفة الذي وقع وسط العاصمة الهندية نيودلهي، بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وذلك للفت نظر الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت شرطة نيودلهي، في بيان، إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع" انفجرت في حوالي الساعة الخامسة مساءً في وسط المدينة.

وفي بيانها، أوضحت الشرطة أن الضرر الوحيد كان في نوافذ ثلاث سيارات كانت متوقفة في مكان قريب، مؤكدة أنه "لم تحدث إصابات لأي شخص". وأضاف البيان: "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة شريرة لخلق ضجة كبيرة".

وقال مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل تتعامل حاليًا مع الانفجار على أنه حدث إرهابي.

وأضاف المسؤول إنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كانت السفارة هي الهدف، لكن "هذا أحد اتجاهات التحقيق في هذه المرحلة".

ويصادف اليوم الجمعة الذكرى التاسعة والعشرين لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والهند.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي، في حسابه بتويتر، إنه تحدث إلى وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الانفجار، ليؤكد له أن الهند تأخذ الأمر على محمل الجد.

وأكد الوزير توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السلطات الهندية تحقق في ملابسات الانفجار الذي وقع قرب مقر السفارة الإسرائيلية.

وأشار حساب "إسرائيل بالعربية" في تويتر، التابع للوزارة، إلى أنه جرى إطلاع المسؤولين الإسرائيليين بما حدث.

وأشار نشطاء، إلى أن الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، القوى المسؤولة عنه، هي تلك القوى التي تضيق ذرعا بالتحالف الأميركي الإسرائيلي، والتي ترى فيه تهديد لمصالحها المشبوهة والمهددة للاستقرار، وأبلغ رد عليهم هوا المضي قدما بالاتفاق الأميركي الإسرائيلي.

وأكد نشطاء، أنه لابد من أن بصمات إيرانية بالتعاون مع حزب الله اللبناني، في هذا الانفجار دون أدنى شك.

وأشار نشطاء إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدد وتزعزع أوطان الآخرين بالابتزاز ونشر الفوضى ودعم الإرهابيين.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الهند:

وقال حساب، "@Mohamee69921070"، " إيران خلف الانفجار للفت نظر بايدن".



وأضاف، حساب، "@alsaif32053848"، " احتمال داعش الأوبامية الإيرانية خلف التفجير".



وتابع حساب، "@Ahmad38051036"، " لابد من أن أزرع إيران وحزب الله وراء هذا الانفجار".

