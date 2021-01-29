بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 29 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. ونشطاء: إيران تقف خلف هذا الانفجار للفت نظر بايدن العفو الدولية تطالب طهران بعدم إعدام جاويد دهقان.. ونشطاء: إيران بنظامها الملالي تمارس الاغتيالات والإرهاب الحلبوسي والعبادي يبحثان موازنة 2021 والانتخابات.. ونشطاء: أنتما من يفتعل الأزمات والشعب العراقي هو الضحية! الكاظمي يعلن تصفية العيساوي نائب زعيم داعش.. ونشطاء: لماذا لا تواجه ميليشيات إيران التي استباحت دماء العراقيين؟ صالح: استضافة البصرة لمباراة ديربي الخليج مع الكويت.. ونشطاء: لماذا هذا التضخيم الإعلامي لمباراة ودية؟ تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في سماء الخليج العربي.. نشطاء: اقتربت نهاية نظام الملالي الإيراني الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات.. نشطاء: لا تخدع العراقيين من يعرقل هم ميليشيات إيران الخارجية: طلبنا من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات العراقية.. ونشطاء: كل المرشحين تحت عباءة الأحزاب الفاسدة قاذفات بي 52 الأميركية تحلق مجدداً فوق الخليج العربي الأمن الوطني: إحباط مخطط لاستهداف كركوك.. ونشطاء: وماذا عن الميلشيات التي تقتل الأبرياء من أهل السنة؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 كانون الثاني 2021 05:00 م

متورط فيها أحمد نوري و شوان الملا .. العدل الأميركية تفتح تحقيقا بفساد مشاريع في العراق

62912021_65813-IMG_0374

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المدعي العام في نيوجيرسي يتهم مواطنا بريطانيا من أصل عراقي بالاحتيال والتآمر والتورط في رشوة لدوره فى مخطط يتضمن منح ملايين الدولارات لعقود إعادة إعمار طرحها سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي (USACE) في العراق.
وتم الكشف عن لائحة الاتهام ضد المواطن البريطاني ذو الأصول العراقية شوان الملا البالغ 60 عامًا وهو المالك السابق لمكتب الاستشارات والبناء العراقي (ICCB)، والتي تضمنت سبع تهم تتعلق بالاحتيال وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب رشوة والاحتيال على الحكومة الأمريكية.
وبحسب لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، أسس الملا ICCB عام 2003 وبعد ذلك بعدة أعوام تحديدا في 2007 دفع الملا والمتعاونين معه بمن فيهم أحمد نوري وموظف آخر أكثر من مليون دولار كرشاوى لجون ألفي سلامة ماركوس، موظف في سلاح الجو الأمريكي، مقابل الحصول على عقود بملايين الدولارات في إعادة إعمار العراق.
وكان سلامة ماركوس في سلاح الجو الأمريكي (USACE) في قاعدة سبايكر لعمليات الطوارئ في تكريت بالعراق وشارك في عملية مراجعة ومنح عقود إعادة إعمار العراق المربحة وإدارة هذه العقود والإشراف عليها وتعديلها بعد منحها وفي مقابل أكثر من مليون دولار من الرشاوى، زود سلامة ماركوس الملا والمتعاونين معه بمعلومات سرية في سلاح المهندسين الأمريكيين بشأن العطاءات والتقديرات الحكومية المستقلة وعملية الاختيار، وهو ما استخدمه الملا ونوري لتقديم عطاءات بملايين الدولارات المضمونة الحصول عليها في العقود، كما قدموا عطاءات نيابة عن عدة شركات، بمعرفة سلامة ماركوس.
وفي مارس 2007، طلب سلامة ماركوس رشوة بقيمة 350 الف دولار أمريكي مقابل مساعدة ICCB في الحصول على عقد بقيمة 6.2 مليون دولار لإجراء تحسينات معينة في البنية التحتية في مصفاة بيجي للنفط وفي 24 أبريل 2007 أرسل ماركوس بريد الكتروني إلى نوري يخبره بالسعر لتقديم العطاء نيابة عن ICCB ، وفي 9 مايو 2007  تلقت ICCB العقد، وفي 20 يونيو 2007 ، حصل  الملا على رسالة بريد إلكتروني من نوري يطلب فيها دفع مبلغ 200 الف دولار رشوة جزئية لسلامة ماركوس.
وفي 17 يوليو 2007 ، تلقى الملا رسالة بريد إلكتروني من نوري توضح بالتفصيل الرشاوى المستحقة لسلامة ماركوس والإجراءات الرسمية المتوقعة التي سيحصلوا عليها في المقابل، وتضمنت مدفوعات الرشوة غير المسددة المدرجة في البريد الإلكتروني مبلغ متبقي 150 ألف دولار فيما يتعلق بعقد بيجي للنفط ، ودفع رشوة بقيمة 100 ألف دولار لعقود فيلق مهندسي الجيش الأمريكي (USACE) المتعلقة ببناء المدارس ؛ ودفع مبلغ 550 الف دولار لضمان حصول ICCB على أربعة عقود إضافية.
أما في يوليو 2007 ، تلقت ICCB العقود الأربعة الإضافية، التي تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار ، مقابل دفع رشوة بـ 550 ألف دولار إلى سلامة ماركوس، وفي أغسطس من العام نفسه التقى الملا نوري وسلامة ماركوس وموظف آخر في ICCB  وأذن الملا بدفع 750 ألف دولار نقدًا لشركة سلامة ماركوس.
وأقر سلامة ماركوس سابقًا بالذنب في جرائم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والضرائب، وفي 12 مارس 2013 ، حُكم عليه بالسجن 156 شهرًا. في 1 أكتوبر 2018 ، أقر أحمد نوري بأنه مذنب في التآمر لارتكاب رشوة وينتظر الحكم.
كل حسابات الاحتيال عبر الخدمات تحمل عقوبة قصوى محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار حيث إن التآمر لارتكاب رشوة والاحتيال الذي تتهمه الحكومة الأمريكية يحمل عقوبة محتملة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
خامنئي

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. ونشطاء: إيران تقف خلف هذا الانفجار للفت نظر بايدن 29 كانون الثاني 2021 06:39 م

جاويد دهقان

العفو الدولية تطالب طهران بعدم إعدام جاويد دهقان.. ونشطاء: إيران بنظامها الملالي تمارس الاغتيالات والإرهاب 29 كانون الثاني 2021 05:42 م

العبادي والحلبوسي

الحلبوسي والعبادي يبحثان موازنة 2021 والانتخابات.. ونشطاء: أنتما من يفتعل الأزمات والشعب العراقي هو الضحية! 29 كانون الثاني 2021 03:50 م

الكاظمي والميليشيات

الكاظمي يعلن تصفية العيساوي نائب زعيم داعش.. ونشطاء: لماذا لا تواجه ميليشيات إيران التي استباحت دماء العراقيين؟ 29 كانون الثاني 2021 02:42 م

برهم صالح

صالح: استضافة البصرة لمباراة ديربي الخليج مع الكويت.. ونشطاء: لماذا هذا التضخيم الإعلامي لمباراة ودية؟ 29 كانون الثاني 2021 12:05 م

ترامب

عائدون 2022.. الرئيس ترامب يُجهز لطرد الأقزام الديمقراطية من مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي 29 كانون الثاني 2021 02:54 ص

روبرت مالي

أوباما يحكم.. بايدن يعين روبرت مالي الذي يحب حماس الإرهابية مبعوثا خاصا لإيران ومراقبون: فوضى 29 كانون الثاني 2021 02:29 ص

بايدن

بداية شؤوم.. بايدن ومجموعته يجمدون مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات بينما يتفاوضون مع إيران عبر وكلاء أوروبيين 29 كانون الثاني 2021 12:41 ص

التعليقات