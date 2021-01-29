الجيش الأمريكي يعلق على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين

أعلن المتحدث الرسمي باسم عملية التحالف الدولي “العزم الصلب” ضد “داعش” في العراق وسوريا، الكولونيل وين ماروتو، مقتل زعيم التنظيم في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال ماروتو في تغريدة عبر “تويتر” إن “زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير”، مشيرا إلى أن “العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش”.

وأضاف: “مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق”، مؤكدا أن “التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الخميس، القضاء على “نائب الخليفة ووالي العراق” في تنظيم “داعش”.

وقال في بيان صحفي إن “شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات “داعش” الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا”، مضيفا: تم القضاء على زعيم عصبة الشر أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية