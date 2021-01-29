الحلبوسي والعبادي يبحثان موازنة 2021 والانتخابات.. ونشطاء: أنتما من يفتعل الأزمات والشعب العراقي هو الضحية!

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وذلك لمناقشة موازنة 2021، والانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.

وأكد النشطاء، أن الحلبوسي والعبادي هما من يفتعلان المشاكل في البلاد، والضحية دائما هو الشعب العراقي، وليس السياسيين الفاسدين أو الأحزاب الموالية لإيران.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي، أن الأخير "التقى رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والتحديات التي يشهدها البلد، والحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمات".

واضاف "كما تمت مناقشة الموازنة المالية لعام 2021، والتعديلات المقترحة من مجلس النواب، وأهمية أن تكون الموازنة إصلاحية، وأن لا يتأثر بإجراءاتها أصحاب الدخل المحدود، وأن يتم العمل على أن يكون التحدي والأزمة التي يمرُّ بها البلد فرصةً حقيقيةً لإيجاد الحلول والإصلاح والتنمية".

وبين أن "اللقاء ناقش ملف الانتخابات المبكرة، وأهمية إكمال جميع مستلزماتها تشريعيا وتنفيذيا، وخلق الأجواء المناسبة ليدلي المواطن بصوته دون أي ضغوط، وعدم تزوير إرادة الناخب، فضلاً عن الرقابة الدولية".

وأشار نشطاء إلى أن ثورة المحاضرين قادمة، إذا لم يتم تخصيص فقرة واضحة وصريحة تخص المحاضرين، سنعلن إغلاق مراكزنا الانتخابية.

وأشار نشطاء إلى أنه من المتوقع قبيل الانتخابات تنفيذ اغتيالات وإحداث الفوضى الأمنية، من أجل عرقلة وصول ممثلين سياسيين حقيقيين للمواطنين.

وطالب نشطاء أن يتم التنسيق مع مفوضيه الانتخابات لتوحيد التصويت مع تمديد سقف التصويت إلى ثلاثة أيّام بدلا من يوم واحد لتأمين تصويت العسكر بمدنهم ومناطقهم.

ويرصد " بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر:

وقال حساب، "@fatimaf27036459"، "أنتم من يفتعل الأزمات ونحن الضحية وليس أبنائكم ولا أحبائكم".



وأضاف، حساب، "@hgTpml8VGc1M1iZ"، "المحكمة الاتحادية لماذا معطلة يا حلبوسي؟، نرى عيب بلد بدون محكمة اتحادية".



وتابع حساب، "@sali49251"، "لا يوجد فرق بين حيدر العبادي والمالكي كلاهما نفس الفساد".

