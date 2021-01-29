بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 29 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. ونشطاء: إيران تقف خلف هذا الانفجار للفت نظر بايدن العفو الدولية تطالب طهران بعدم إعدام جاويد دهقان.. ونشطاء: إيران بنظامها الملالي تمارس الاغتيالات والإرهاب الحلبوسي والعبادي يبحثان موازنة 2021 والانتخابات.. ونشطاء: أنتما من يفتعل الأزمات والشعب العراقي هو الضحية! الكاظمي يعلن تصفية العيساوي نائب زعيم داعش.. ونشطاء: لماذا لا تواجه ميليشيات إيران التي استباحت دماء العراقيين؟ صالح: استضافة البصرة لمباراة ديربي الخليج مع الكويت.. ونشطاء: لماذا هذا التضخيم الإعلامي لمباراة ودية؟ تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في سماء الخليج العربي.. نشطاء: اقتربت نهاية نظام الملالي الإيراني الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات.. نشطاء: لا تخدع العراقيين من يعرقل هم ميليشيات إيران الخارجية: طلبنا من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات العراقية.. ونشطاء: كل المرشحين تحت عباءة الأحزاب الفاسدة قاذفات بي 52 الأميركية تحلق مجدداً فوق الخليج العربي الأمن الوطني: إحباط مخطط لاستهداف كركوك.. ونشطاء: وماذا عن الميلشيات التي تقتل الأبرياء من أهل السنة؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 كانون الثاني 2021 02:43 م

البنتاجون: العودة للاتفاق النووي الإيراني مستبعدة لأمد بعيد

2222_202101281920_303105-960x675
 
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن العودة للاتفاق النووي مع إيران مشروطة بالتزام طهران، مؤكدا أن تلك الخطوة مستبعدة حاليا ولأمد بعيد.
وأوضح أنطون سيميلروث، وهو متحدث باسم البنتاجون، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرتها في عددها الصادر الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها.
وأشار إلى أن إيران لم تعد تحترم التزاماتها على جبهات عدة، وإذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".
دعوة أوروبية للجم إيران وتصنيف الاستخبارات والحرس "إرهابيين"

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي رأى أن الاتفاق كان الأسوأ في تاريخ بلاده.
وتراجعت إيران عن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي وقع مع الدول الكبرى منتصف عام 2015 وواصلت تخصيب اليورانيوم بنسب مقلقة، فيما لم تتوقف منذ إبرام الاتفاق على تطوير برنامجها الصاروخي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي.
ولفت إلى أن إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، وكذلك المبيعات التجارية المباشرة التي سمحت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، "يعد مؤقتاً؛ وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة".
وشدد على أن هذا الإجراء الإداري روتيني ونموذجي في عملية الانتقال، ويوضح التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء نظام أمني قوي لشركائنا، قابل للتشغيل وأكثر قدرة في مواجهة المخاطر.
وأضاف أن "السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي"، مستدلاً بشهادة لويد أوستن، وزير الدفاع، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأن وزارته ستكمل المحادثات مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط، لتحديد القدرات المطلوبة لردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2222_202101281920_303105-960x675

عاجل .. سقوط جرحى وقتلى في انفجار مبنى سكني بالنمسا 29 كانون الثاني 2021 04:40 م

عاجل

عاجل.. الخارجية الإسرائيلية: السلطات الهندية تواصل التحقيق في انفجار السفارة .. و أوعزنا باتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة 29 كانون الثاني 2021 04:32 م

2222_202101281920_303105-960x675

رئيس مالطا يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام 29 كانون الثاني 2021 04:07 م

عاجل

عاجل| انفجار خارج السفارة الإسرائيلية في دلهي يلحق أضرارًا بعدد من السيارات 29 كانون الثاني 2021 03:54 م

ظريف

الملالي يتحدى العالم.. ظريف: إيران لن تتراجع عن خطواتها النووية قبل رفع العقوبات 29 كانون الثاني 2021 02:32 م

70ef0002-7c44-4ec5-a609-53e84595099a

الايكونومست: 72% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون فوز بايدن غير قانوني 28 كانون الثاني 2021 02:04 م

قاذفات بي 52

قاذفات بي 52 الأميركية تحلق مجدداً فوق الخليج العربي 27 كانون الثاني 2021 04:09 م

تميم

مساعدة وزير خارجية قطر توضح ضمانات عدم تكرار أزمة الخليج مجددا 26 كانون الثاني 2021 03:39 م

التعليقات