التحالف الدولي: والي داعش الإرهابي في العراق قتل بغارة في محافظة كركوك ‎



أعلن المتحدث باسم عملية ”العزم الصلب“ التابعة للتحالف الدولي، الكولونيل، واين ماروتو، يوم الجمعة، أن مقتل قائد داعش في العراق، أبو ياسر العيساوي، كان في غارة جوية بمحافظة كركوك.

وقال مارتو، في تغريدة عبر ”تويتر“: إن ”زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير“.

وأشار إلى أن ”العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش“.



وتابع أن ”مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق، التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة“.

ومساء يوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مقتل ”نائب الخليفة ووالي العراق“ في تنظيم داعش، أبو ياسر العيساوي.



وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ : ”توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية“.

وتبنى تنظيم داعش، هجوما انتحاريا استهدف، الخميس الماضي، ساحة الطيران وسط بغداد، وأدى إلى سقوط 142 شخصا بين قتيل وجريح، كما تبنى هجوما على قوات الحشد الشعبي، في محافظة صلاح الدين، خلف قتلى ومصابين.



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