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الجمعة, 29 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 كانون الثاني 2021 12:53 م

متنبىء جوي يحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

الطقس
حذر متنبئ جوي، من حالة الطقس في الساعات المقبلة  اليوم الجمعة.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك: "خلال ساعات مابعد ظهر الجمعة ينبغي الحذر من نشاط الرياح الغربية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار حيث تصل الى 70 كم في الساعة في بادية الجنوب والانبار ثم خلال الليل يشمل النشاط مناطق واسعة من مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب، مما يسبب موجات من الغبار وتدني الرؤية الافقية ليلا تستدعي الحذر. والمتوقع ان تهدأ الرياح فجر السبت".

وأشار الى انخفاض تدريجي يطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من ساعات مساء الجمعة، وتستمر بالانخفاض لغاية نهاية الاسبوع المقبل، حيث تعود للارتفاع مجددا مع حالة جديدة.
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