البلداوي: الحكومة صرفت 70 مليار دينار لشراء كاميرات مراقبة “رديئة” لصلاح الدين

كشف النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، عن شراء كاميرات مراقبة بمبلغ 70 مليار دينار الى محافظته، لافتا الى ان تلك الكاميرات ذات نوعية رديئة ولم تكن بالمستوى المطلوب.



وقال البلداوي ان “الحكومة يجب ان توفر جميع الامكانيات القتالية والتكنلوجية التقنية للاجهزة الامنية من اجل السيطرة على الاوضاع في صلاح الدين”.

واضاف ان “القوات الامنية بحاجة الى اجهزة رصد ومتابعة وتنصت وطائرات مسيرة فضلا عن تقنيات تتبع الاتصالات والكاميرات الحرارية”.

وبين ان “الكاميرات الحرارية صرف عليها مبلغ 70 مليار دينار من اجل شرائها ونصبها في محافظة صلاح الدين، لمراقبة المدن من الداخل لكن دون جدوى ولم تكن ذات نوعيات جيدة”.



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