النزاهة النيابية تكشف عن طلب الكاظمي من البرلمان عدم توجيه أي استفسارات إليه أو إلى مكتبه

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن توجيه الكاظمي كتابا الى مجلس النواب بعدم ارسال اي اسئلة او استفسارات اليه او الى مكتبه ومخاطبة الوزارات بشان الاستفسارات النيابية.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي ان “مجلس النواب عادة ما يوجه اسئلة واستفسارات الى مكتب رئيس الوزراء بشان القضايا التي يحقق فيها باعتباره سلطة تشريعية رقابية.

واضاف انه “فوجئ بكتاب رسمي الى البرلمان من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يطلب فيه عدم توجيه اي اسئلة او استفسارات اليه ومكتبه.

واوضح ان “الكتاب طلب توجيه الاسئلة والاستفسارات الى الوزرات المعنية”، عادا الامر بانه “عرقلة لعمل البرلمان وينم عن فشل وتخبط.”

وكانت لجنة النزاهة النيابية اعلنت، الاربعاء، عن توجيه سؤال الى رئيس الوزراء عن اسباب سفر مدير مكتبه الى اوكرانيا التي معها عقود تسليح لوزارة الدفاع، مبينا ان سفره تخبط واضح وليس من شانه متابعة عقود التسليح وليس من تخصصه.