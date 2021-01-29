نائب: خفضنا 30 ترليون دينار من الموازنة حتى الآن

أكد تحالف سائرون، ، ان النقاشات حول الموازنة اسفرت حتى الان عن تخفيض 30 ترليون دينار منها، مبينا ان المناقشات ستستمر لحين القضاء على العجز فيها من خلال ضغط النفقات.

وقال النائب عن سائرون علاء الربيعي ان “الموازنة التي وصلت من الحكومة عدا فقرة الرواتب عبارة عن ارقام غير مفهومة ولا احد يعلم اين ستذهب.

واضاف ان “اللجنة المالية والكتل اتفقت على ضغط النفقات باكبر قدر ممكن للقضاء على العجز المبالغ به فيه” مشيرا الى ان “المباحثات والنقاشات حتى اليوم اسفرت عن تخفيض 30 ترليون منها.

واوضح الربيعي ان “المباحثات مستمرة لحين القضاء على العجز فيها والغاء كل الامور غير الضرورية والابواب المبالغ بها”.