نائبة: البرلمان متوجه نحو تقليل سعر صرف الدولار بالموازنة



أكدت النائبة عن تحالف الفتح زهرة البجاري، ، ان اللجنة المالية ستقدم مقترحاتها التي وصلت اليها بشان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لرئاسة البرلمان الاسبوع المقبل، مشيرة الى سعي المجلس لتقليل سعر صرف الدولار في الموازنة.

وقالت البجاري ان “اللجنة المالية مستمرة بعقد جلساتها لمناقشة الموازنة لتعديل الفقرات المختلف عليها”، لافتة الى ان “القروض التي طالبت بها الحكومة من صندوق النقد الدولي امر مشكك به.

واضافت ان “هنالك ملاحظات على عمل الحكومة وطلبها للقرض من صندوق النقد كون الامر مستغرب وغير واضح”، مبينا ان “اللجنة المالية ستقدم مقترحاتها التي وصلت اليها بشان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لرئاسة البرلمان الاسبوع المقبل.

وتابعت ان “البرلمان متوجه نحو تقليل سعر صرف الدولار ضمن الموازنة.