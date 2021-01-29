النزاهة النيابية: مصرون على إقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

أكدت لجنة النزاهة النيابية، انها مصرة على اقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي ان “رئيس هيئة الاعلام والاتصالات تحجج بالمرض حتى لا يحضر لمجلس النواب ويتهرب من عملية الاستجواب”، لافتا الى ان “الحكومة تغض النظر عن الفساد في عدد من مؤسسات الدولة لانشغالها بالتحضير للانتخابات وهذا الامر غير صحيح.

واضاف ان “لجنة النزاهة النيابية مصرة على استجواب واقالة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات كونه اخفق في الكثير من الملفات.