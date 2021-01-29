وزيرا خارجية العراق والولايات المتحدة يبحثان متابعة "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين، متابعة "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين،.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "الوزير بلينكن بحث هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين متابعة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".



وأكد الجانبان، وفق البيان، على "المبادئ التي تم الاتفاق عليها بشان الحوار الاستراتيجي بين البلدين".



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