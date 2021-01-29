بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 29 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 29 كانون الثاني 2021 12:05 م

صالح: استضافة البصرة لمباراة ديربي الخليج مع الكويت.. ونشطاء: لماذا هذا التضخيم الإعلامي لمباراة ودية؟

برهم صالح

تهكم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح من استضافة مباراة كرة بين منتخبي العراق والكويت.

وتساءل نشطاء، لماذا هذا التضخيم الإعلامي لمباراة ودية؟ وما هو الهدف من تلك المباراة؟، وهل لها علاقة بمشروع ميناء الفاو الكبير؟.

وقال الرئيس صالح في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "إن استضافة البصرة العزيزة لمباراة ديربي الخليج مع المنتخب الكويتي الشقيق، تجسيد لروح الاخوة والصداقة المشتركة".

وأضاف، "وهي خطوة كبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي في رفع الحظر عن الملاعب بشكل كامل لاستضافة البطولات الدولية. كل التوفيق لأسود الرافدين، والفائز هي روح المحبة والسلام".

من جانبها، قالت الإعلامية ثائرة أكرم محمد، إن مباراة الكويت و العراق موعدها منذ أكثر من شهر السلطات عجزت عن استكمال التأشيرات لوفد مهم هو الوفد الخليجي الذي ينم عن استعدادات البصرة لبطولة كأس الخليج القادمة، هذه حكومتنا لو غيرها يعني تأشيرة ما تدبرون إدارة بلد.

وقال نشطاء، تحياتنا إلى المنتخب الكويتي الأزرق المحبوب من قبل العراقيين، ونطلب منهم أن يكسروا قول المغرضين, وأيضا نطالبهم بأن تتوقف الحكومة الكويتية باستلام بقية التعويضات و هي في تخمة مالية.

وقد حقق المنتخب الوطني العراقي الانتصار بثنائية على نظيره الكويتي في المباراة الودية بالبصرة.

وقد علق السفير البريطاني ستيفن هيكي، على مباراة العراق والكويت في البصرة.

وقال هيكي في تدوينة، "كل التوفيق للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم اليوم في مباراته ضد المنتخب الكويتي في البصرة".

وأضاف "نأمل أن تكون هذه المباراة بادرة خير على العراق لاستضافة بطولة خليجي 25 في البصرة الفيحاء".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح:

وقال حساب، "@AJezany"، "تنظيم وإخراج وملعب كل شيء جميل ومثالي في هذه المباراة إلا النتيجة متأخرين بهدف".


وأضاف، حساب، "@CR740843008"، "مباراة رائعة بكل ما فيها من أرضية و تصوير وأداء والروح الأخوية بين اللاعبين  .. كأس الخليج هذه للعراق".


وسخر حساب، "@M3Y3D"، "استضافوا مباراة ودية يا الذي ستنظمون رحلات للمريخ؟!".

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