بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 29 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في سماء الخليج العربي.. نشطاء: اقتربت نهاية نظام الملالي الإيراني الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات.. نشطاء: لا تخدع العراقيين من يعرقل هم ميليشيات إيران الخارجية: طلبنا من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات العراقية.. ونشطاء: كل المرشحين تحت عباءة الأحزاب الفاسدة قاذفات بي 52 الأميركية تحلق مجدداً فوق الخليج العربي الأمن الوطني: إحباط مخطط لاستهداف كركوك.. ونشطاء: وماذا عن الميلشيات التي تقتل الأبرياء من أهل السنة؟ الكاظمي يلتقي رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية.. ونشطاء: ما هي الجدوى بلقاء لا يحقق شيء للشعب؟ الإعلام اليساري يحاول إحياء الربيع العربي.. ونشطاء: سيكون جزء ثاني فاشل فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا الكاظمي يوجه بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية بالناصرية.. ونشطاء: جميع المحافظات تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة.. ونشطاء: وماذا عن الميليشيات الموالية لإيران بالعراق؟ صالح يحذر من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ونشطاء يطالبون بإغلاق منصات الفتن الممولة من أطراف سياسية ببغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 كانون الثاني 2021 02:54 ص

عائدون 2022.. الرئيس ترامب يُجهز لطرد الأقزام الديمقراطية من مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي

ترامب

خبراء: شعبية الرئيس ترامب الهائلة تجعله شوكة في حلق بايدن ومجموعته

أيام قليلة ابتعد فيها الرئيس ترامب، واتضحت فيها كل مساوىء الديمقراطيين وأجنداتهم الخبيثة وظهرت الشعبية الهائلة له في صدور عشرات الملايين من الامريكيين. وكان أن التقى الرئيس الأميركي ترامب، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي في منتجع مارلاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وقال ترامب في بيان له، إن الاجتماع كان جيدا ووديا للغاية، وإنه ناقش ومكارثي العديد من المواضيع، أولها استعادة مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي عام 2022. وجاء في البيان وفق ما نشرت "سكاي نيوز عربية"، أن شعبية ترامب لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم، وأن التأييد الذي يحظى به أكبر من أي وقت مضى.
وحسب البيان، وافق الرئيس دونالد ترامب على العمل مع مكارثي لمساعدة الحزب الجمهوري على أن يستعيد الأغلبية في مجلس النواب.


ويسعى مكارثي، الذي وبخ حزبه في وقت سابق بسبب انقسام أعضائه بين مؤيد ومعارض لمحاكمة ترامب، إلى تحقيق توازن بين الجهات المانحة للحزب وقاعدة ترامب الشعبية، التي ماتزال تشكل قوة كبيرة حسب آخر استطلاعات الرأي.
وقد دعم مكارثي الرئيس ترامب في مناسبات عدة، ابتداء من الأيام الأولى لحملته الرئاسية، وصولا إلى إقناعه بالتوقيع على حزمة الإنعاش الاقتصادية الأخيرة قبل أن يغادر البيت الأبيض.
كما انضم مكارثي إلى دعوى قضائية في تكساس سعت إلى إلغاء نتائج الانتخابات المشبوهة. وصوت مكارثي للاعتراض على نتائج الانتخابات.
وقال مراقبون، إن ظهور الرئيس ترامب سيثير الهلع في قلب بايدن ومجموعته. فهو زعيم حقيقي، ذو أجندة حقيقية مميزة وصامد أمام الإرهاب أما بايدن ومجموعته فليسوا أكثر من مرتزقة لليسار العالمي.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
روبرت مالي

أوباما يحكم.. بايدن يعين روبرت مالي الذي يحب حماس الإرهابية مبعوثا خاصا لإيران ومراقبون: فوضى 29 كانون الثاني 2021 02:29 ص

بايدن

بداية شؤوم.. بايدن ومجموعته يجمدون مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات بينما يتفاوضون مع إيران عبر وكلاء أوروبيين 29 كانون الثاني 2021 12:41 ص

فؤاد حسين

طلب حكومة الكاظمي من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات المبكرة مشروط بقدرته على فرض الأمن وحماية البعثة الدولية 28 كانون الثاني 2021 10:44 م

ترامب

الرئيس ترامب كان على حق في كل قراراته.. معهد الدفاع عن الديمقراطية: لا لرفع العقوبات عن طهران مطلقًا 28 كانون الثاني 2021 10:00 م

العراق والأردن

​استثناء المنتجات الأردنية والعراقية من أي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق كلا البلدين 28 كانون الثاني 2021 05:30 م

بوتين

رسائل الرئيس الروسى خلال منتدى دافوس .. يدعو لتوحيد جهود العالم لتوفير لقاحات كورونا.. يعترف بخلافات موسكو مع واشنطن.. يحذر من التيار اليساري الراديكالي..يؤكد: الحرب العالمية الثالثة ستقضي على البشرية 28 كانون الثاني 2021 03:09 م

احتجاجات لبنان

اللبنانيون ينفجرون في الشوارع بسبب الجوع والأزمة الاقتصادية.. ولا تغيير في خطاب حزب الله الارهابي 28 كانون الثاني 2021 03:25 ص

بايدن وكيري وبلينكن

وزير خارجية بايدن: لنا شروط قبل العودة للاتفاق النووي ونشطاء: تتآمرون مع إيران الإرهابية 28 كانون الثاني 2021 02:01 ص

التعليقات