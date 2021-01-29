عائدون 2022.. الرئيس ترامب يُجهز لطرد الأقزام الديمقراطية من مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي

خبراء: شعبية الرئيس ترامب الهائلة تجعله شوكة في حلق بايدن ومجموعته



أيام قليلة ابتعد فيها الرئيس ترامب، واتضحت فيها كل مساوىء الديمقراطيين وأجنداتهم الخبيثة وظهرت الشعبية الهائلة له في صدور عشرات الملايين من الامريكيين. وكان أن التقى الرئيس الأميركي ترامب، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي في منتجع مارلاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال ترامب في بيان له، إن الاجتماع كان جيدا ووديا للغاية، وإنه ناقش ومكارثي العديد من المواضيع، أولها استعادة مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي عام 2022. وجاء في البيان وفق ما نشرت "سكاي نيوز عربية"، أن شعبية ترامب لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم، وأن التأييد الذي يحظى به أكبر من أي وقت مضى.

وحسب البيان، وافق الرئيس دونالد ترامب على العمل مع مكارثي لمساعدة الحزب الجمهوري على أن يستعيد الأغلبية في مجلس النواب.



ويسعى مكارثي، الذي وبخ حزبه في وقت سابق بسبب انقسام أعضائه بين مؤيد ومعارض لمحاكمة ترامب، إلى تحقيق توازن بين الجهات المانحة للحزب وقاعدة ترامب الشعبية، التي ماتزال تشكل قوة كبيرة حسب آخر استطلاعات الرأي.

وقد دعم مكارثي الرئيس ترامب في مناسبات عدة، ابتداء من الأيام الأولى لحملته الرئاسية، وصولا إلى إقناعه بالتوقيع على حزمة الإنعاش الاقتصادية الأخيرة قبل أن يغادر البيت الأبيض.

كما انضم مكارثي إلى دعوى قضائية في تكساس سعت إلى إلغاء نتائج الانتخابات المشبوهة. وصوت مكارثي للاعتراض على نتائج الانتخابات.

وقال مراقبون، إن ظهور الرئيس ترامب سيثير الهلع في قلب بايدن ومجموعته. فهو زعيم حقيقي، ذو أجندة حقيقية مميزة وصامد أمام الإرهاب أما بايدن ومجموعته فليسوا أكثر من مرتزقة لليسار العالمي.

أ.ي