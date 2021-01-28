كشف بيان مشترك بين الأردن والعراق، عن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق لعام اخر بعد التوافق على التعديلات المطلوبة.

وشدد البيان المشترك، على العمل بتيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية ومعالجة العوائق التي تواجه انسياب التجارة البينية.

وثمن الوفد الأردني القرار الصادر من العراق بالإبقاء على تطبيق قراري مجلس الوزراء العراقي الموقر رقم (25) لسنة 2019 ورقم (145) لسنة 2019، استناداً لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة في العام 2009 والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2013، مؤكداً حرصه على تعزيز التبادل التجاري في المنتجات المحلية لكلا البلدين.

واتفق الجانبان على استثناء المنتجات الأردنية والعراقية من أي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق كلا البلدين الشقيقين.

كما أكد الجانبان الأردني والعراقي على أهمية تسريع خطوات المدينة الاقتصادية المشتركة، وأبرزها تحديد الامتيازات التي ستمنح للمدينة الاقتصادية، وإجراءات تخصيص قطعة الأرض للشركة العراقية والأردنية للصناعة وتحديد كلفة بدل الإيجار للأراضي المخصصة للمدينة الاقتصادية المشتركة.

ووقع البلدان في ختام المباحثات مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مجال التعاون والتكامل الصناعي، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الدوائية (الادوية واللقاحات البيطرية، المبيدات الزراعية، الملابس، الصناعات الكيماوية والاسمدة) من خلال التدريب والاستثمار وتوريد المواد الخام والسلع نصف المصنعة وإعادة تأهيل المصانع، إضافة إلى تعظيم استفادة الجانب العراقي من مراكز الدراسات المتخصصة في مجال التكافؤ الحيوي المتاحة في الأردن وتسهيل إجراءات تسجيل الادوية الأردنية في العراق والاعتراف بشهادات تحليلها الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.

فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، اتفق الجانبان على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق لعام اخر بعد التوافق على التعديلات المطلوبة، والاتفاق على المضي قدماً بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة بطول حوالي 300 كم يربط بين محطة تحويل الريشة (الجانب الأردني) مع محطة تحويل القائم (الجانب العراقي).

وثمنت الحكومتان ابرام عقد بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مع الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى بتاريخ 27 أيلول /2020، كما تم الاتفاق على إيجاد الية التعاون ما بين القطاع الخاص العراقي والأردني وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، اما بخصوص مشروع أنبوب تصدير النفط العراقي- الأردني، فقد اتفق الجانبان على استكمال المحادثات الثنائية للوصول الى توقيع اتفاقية اطارية بين البلدين.

اما التعاون في مجال النقل، تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري المشتركة وتكليفها بإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل/ الكرامة بهدف تسهيل الإجراءات على التبادل التجاري، وكذلك عقد مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي خلال هذا العام لتحديث المذكرة التنفيذية الموقعة بين البلدين لغاية زيادة عدد الرحلات اليومية وإضافة رحلة شحن على مقطع عمان/النجف وبالعكس، ورحلتين شحن على عمان/السليمانية وبالعكس.

فيما يتعلق بالتعاون في المجال المالي، اتفق الجانبان على استكمال تشكيل اللجنة الفنية المشتركة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ المطلوبة من كل طرف للأخر وإيجاد حلول توافقية لإنهاء الملفات المالية العالقة بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري في مجال السلع الزراعية، وإعطاء الأولوية لتبادل السلع في مجال الثروة الحيوانية والنباتية وحسب حاجة البلدين، وتسهيل تسجيل الادوية البيطرية والمبيدات الزراعية في كلا البلدين، كما رحب الجانب العراقي باستعداد الجانب الاردني بنقل التجربة الاردنية في مجال رقمنة القطاع الزراعي، وتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه والزراعات المائية والحصاد المائي واكثار البذار المقاومة للملوحة والمكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة والتنمية الريفية وتمكين المرأة. واكد الجانبان على أهمية مشاركة العراق كدولة مؤسسة في منظومة المركز الإقليمي للأمن الغذائي المقترح من الأردن.

واكد الجانبان على ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة لزيادة اعداد المرضى العراقيين للعلاج في الأردن وتبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان، وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، وتسهيل إجراءات تسجيل الادوية البشرية، وتوريد ما يتم انتاجه من الادوية الاردنية للأمراض المزمنة، ونقل التجربة الاردنية وتبادل الخبرات في مجال ادارة واحتواء جائحة كورونا، كما رحب الجانب العراقي باستعداد الحكومة الأردنية لتسخير كافة امكانياته وخبراته الفنية والادارية لتقديم اي مساعدة يحتاجها العراق في كافة المجالات الصحية.

وثمن الجانب العراقي المبادرة الأردنية بوضع الإمكانيات والخبرات المتراكمة في هذا المجال تحت تصرف الجانب العراقي للاستفادة من التجربة الأردنية بهذا القطاع.

ورحب الجانب العراقي بنقل التجربة الأردنية وتبادل الخبرات في مجال التعليم عن بعد لكافة المستويات التعليمية وانشاء المنصات التعليمية وتحويل المناهج الى صيغ رقمية سهلة الاستخدام للجانب العراقي وزيادة التعاون والتنسيق في مجال تأليف واعداد المناهج الدراسية وطباعتها.

ورحب الجانبان بالاتفاق الذي تم على زيادة سعات الانترنت التي يتم تزويد العراق بها عبر المنافذ الحدودية مع الاردن، واستخدام مراكز البيانات في الأردن لتكون بنية تحتية رديفة للحكومة والقطاع الخاص في العراق، وانشاء محطة بحرية للألياف الضوئية في العقبة، لتكون نقطة لنقل الانترنت للعراق والحصول على السعات الدولية بشكل كبير، كما تم الاتفاق على نقل التجربة الاردنية وتبادل الخبرات في مجال ريادة الاعمال، والعمل على وضع اليات تتيح التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمليات التحول الرقمي.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية وتشبيك المؤسسات وأصحاب الاعمال العراقيين والاردنيين لغرض دراسة وتعظيم الاستفادة من فرص الاعمال المتاحة في كلا البلدين تحقيقاً التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري المنشود.

وأكد الجانبان على ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية المنعقدة في عمان بتاريخ 25/8/2020 اجتماع القادة “الثالث”.

كما أكد الجانبان على ضرورة عقد الاجتماعات على المستوى الوزاري بين الدول الثلاث في مجالات التكامل الصناعي والامن الغذائي والطاقة والنقل والإسكان والزراعة والإسراع بإعداد حزمة من مشروعات التعاون الاستراتيجي وبما يخدم تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وفي ختام اللقاء تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من قبل وزراء حكومة البلدين.