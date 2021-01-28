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الخميس, 28 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 02:04 م

الايكونومست: 72% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون فوز بايدن غير قانوني

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أفاد استطلاع جديد اجرته مجلة الايكونومست ومؤسسة يو غوفرمنت، بأن الناخبين الجمهوريين لايزالون يعتقدون ان فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020 غير قانوني حتى بعد توليه السلطة في البيت الابيض ومصادقة الكونغرس على فوزه في وقت سابق من هذا الشهر .
ونقلت مجلة نيوز ويك في تقرير  عن بيانات الاستطلاع قولها إن” 72 بالمائة من الناخبين الجمهوريين او ما يقرب من ثلاثة اشخاص من كل اربعة اشخاص يعتقدون أن فوز بايدن كان غير شرعي ، نتيجة لتشكيك الرئيس المهزوم دونالد ترامب بالنتائج لعدة اشهر وادعاءاته بالتزوير “.
واضاف ان ” من بين الذين صوتوا لصالح ترامب هناك 78 بالمائة يشعرون ان فوز بايدن لم يكن قانونيا بينما يعتقد 22 بالمائة منهم فقط ان فوزه كان صحيحا ” .
وتابع أنه ” على الجانب الاخر كان الديمقراطيون اكثر ميلا بكثير للاعتقاد بأن بايدن فاز في الانتخابات بشكل قانوني فقد قال 98 بالمائة لمنظمي الاستطلاعات إنه فاز بشكل عادل بينما يعتقد 2 بالمائة فقط أن فوزه كان غير شرعي”.
واوضح التقرير انه “وبشكل عام ، قال ثلثا الناخبين حوالي 66 بالمائة لمنظمي استطلاعات الرأي أن بايدن فاز في الانتخابات بنزاهة ، بينما شعر 34 بالمائة أن فوزه كان غير شرعي”.
واشار التقرير الى أن ” عينة الاستطلاع شملت اكثر من 1500 شخص من الناخبين المسجلين فيما تبلغ نسبة هامش الخطأ الاجمالي 3.4 نقطة مئوية “
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