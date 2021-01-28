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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 02:01 م

لإحكام السيطرة الايرانية وميليشياتها على العراق.. “ضوء أخضر” بعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الطائفي

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اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، وجود ضوء اخضر بعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والدفاع والداخلية.
وقال العزاوي في تصريح  له ،ان” لجنة الامن والدفاع النيابية تتابع عن كثب ملف عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي الطائفي  وتم بالفعل ادراجهم في المواونة بعد مخاطبة اللجنة المالية النيابية في الفترة الماضية”.
واضاف العزاوي،ان” هناك دعم نيابي لحسم ملف المفسوخة عقودهم في كل المؤسسات الامنية دون استثناء خاصة ان الجزء الاكبر منهم تم ادراجهم في موازنة 2019 لكن لم يتوفر غطاء مالي انذاك وتم حسم الجزء الاكبر انذاك وعادوا الى الموسسة الامنية لافتا الى ان وجود ضوء اخضر بعودتهم الى مواقعهم”.
وينتظر عشرات الاف من المفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية الحشد الشعبي  اعادتهم الى مواقعهم.
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