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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 01:53 م

التخطيط: القطار المعلق سيصل إلى بسماية بعد توسيع المشروع

قطار بغداد المعلق
 
أعلن وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد، الخميس، عن مشروع كبير في أطراف بغداد “سيُحدِث نقلة حضارية”، فيما حددت موعد بدءِ العمل بالقطار المعلق الذي سيصل إلى بسماية بعد توسيع المشروع.
وقال حماد في تصريح  له ، إن “وزارة التخطيط هي جزء من اللجنة الرئيسة لإعادة رسم الهياكل الحضرية لمدينة بغداد “، مبيناً أن “جهدنا كوزارة ينصبُّ في دعم الجهات صاحبة القرار في بغداد، حيث لدينا أمانة بغداد التي تضع التصميم ومحافظة بغداد تصمم القطاعية لبلديات الأطراف”.
وأضاف “نقدم كل الدعم لهم من الناحية الاستشارية المباشرة أو عن طريق مشاريع استثمارية تخص إعداد التصاميم الأساسية لبغداد”، مشيراً إلى أن “العمر الافتراضي للمخطط الأساسي لبغداد لغاية 2040، حيث إن هذا المخطط لم يدخل حيّز المصادقة لغاية الآن، ونأمل بأن نصل بصورة أفضل للتخطيط في المحافظة”.
وأعلن حماد عن “مشروع كبير لأحياء مدينة الصدر وأطراف بغداد والذي سيُحدِث نقلة حضارية في حال دخل حيّز التنفيذ بكامل التفاصيل”، موضحاً أن المشاريع الوطنية مثل مشروع ميناء الفاو تقدمنا فيه بمرحلة أنيقة وتم التوقيع على المرحلة الثانية مع شركة دايو لاكمال أكبر ملفات الميناء، وبالوقت نفسه لدينا مشاريع المطارات منها مطار الناصرية ومطار الموصل”.
وبشأن القطار المعلق، اكد حماد ان “الوزارة المهتمة بمشروع القطار المعلق بالاضافة للمشاريع الخدمية والبلدية للمحافظة”، لافتا الى انه “تم التوقيع الاساسي لمشروع القطار المعلق، وتم نقل الموضوع لوزارة النقل ومحافظة بغداد وتم رصد مبالغ في الموازنة 2020-2021”.
وتابع ان “اولى خطوات العمل بالمشروع ستبدأ في الشهر الرابع من السنة القادمة”، مؤكدا ان “القطار سيشمل مناطق الكرخ والرصافة وقابل للتوسيع من مدينة الشعب الى حي اور الى القاهرة بعدها الى مركز المدينة وللعلاوي ثم الى الكاظمية”.
وبين حماد، انه “بعد مشاريع التوسيع سيصل القطار الى البياع والجادرية”، معربا عن امله “بالتوسع في المشروع للوصل لمناطق اطراف العاصمة من بسماية وغيرها بخطوط مباشرة”. 
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