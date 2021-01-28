الاقتصاد النيابية تحذر: سعر الـ100 دولار قد يرتفع إلى 500 ألف دينار

توقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عبد الله الخربيط، ، وصول سعر الدولار الواحد الى 5000 دينار خلال المرحلة المقبلة، مبينا انه اذا استمرت الحكومات في سياسية الاقتراض فإن العراق سيعلن افلاسه.



وقال الخربيط في تصريح تلفزيوني: ان “الموظف العراقي اذا كان يتسلم مليون دينار فإن راتبه بالدولار كان 833 دولارا قبل تغيير سعر الصرف”، مبينا أنه “حاليا يتقاضى 689 دولار، اي ان الموظف يخسر شهريا 134 دولارا».

وحذر الخربيط من ان “سعر الدولار قد يرتفع الى 500 الف دينار للورقة الواحدة فئة 100 دولار اذا استمر الحال على المسار نفسه».



واوضح الخربيط ان “ العراق يمتلك نحو 400 مصنع متوقف عن العمل، وهو بحاجة الى مليارات من الدولارات لإعادة التأهيل وهو لا يمتلك تلك المبالغ”.

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