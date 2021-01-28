لجنة نيابية تكشف عن وجود ستة آلاف مشروع متلكىء منذ عام 2012



كشفت لجنة الخدمات النيابيّة، عن فتحها ملفات فساد لمشاريع غير منجزة منذ 2012، مشيرة الى وجود 6000 مشروع متلكئ اغلبها تعود لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات.

وقال عضو اللجنة النائب عباس العطافي، ان "اهم المشاريع الاستراتيجية المتلكئة خاصة بوزارة الاعمار والاسكان"، لافتا الى ان "اللجنة كانت لديها متابعة جادة لمشاريع حيوية في مقدمتها ماء البصرة وماء الفاو، ومشروع ماء الكوت، وماء الاصلاح والسماوة والنهروان، اضافة الى مشاريع اخرى متفرقة في بعض المحافظات وكلها مشاريع متلكئة وأغلبها منذ 10 سنوات".



وبين العطافي ان "حجم المشاريع المتلكئة في عموم المحافظات يصل الى 6000 مشروع"، موضحا ان "اللجنة مستمرة باستضافات المسؤولين المعنيين والمتخصصين اضافة الى فتح ملفات المشاريع التي تشوبها شبهات فساد".

وشدد ، على "وجود الكثير من المشاريع التي فتحت اللجنة ملفات فسادها منها ماء الكوت والاصلاح وطرق رئيسة ومجسرات في البصرة وكذلك مشروع رقم 1 لبناء المدارس وهو محال من قبل وزارة التربية ولم تنجز هذه المشاريع منذ 2012".

