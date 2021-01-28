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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 12:04 م

الدراجي: رصيد المالية لدى البنك المركزي كاف لدفع الرواتب

الدراجي
أكد النائب محمد صاحب الدراجي، أن رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي كاف لدفع الرواتب.

وقال الدراجي في تغريدة عبر تويتر: "متوفر دولار ودينار، لماذا هناك تاخير في استلام قسم كبير من الرواتب لحد الان!".

وأضاف أن "الرواتب تدفع بموجب قاعدة ١ / ١٢ من رواتب السنة الماضية ولاعلاقة لاقرار الموازنه بالموضوع".
واختتم الدراجي: "حكومتنا الرشيده ليش هالتأخير؟".
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