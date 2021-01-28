الدراجي: رصيد المالية لدى البنك المركزي كاف لدفع الرواتب

أكد النائب محمد صاحب الدراجي، أن رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي كاف لدفع الرواتب.



وقال الدراجي في تغريدة عبر تويتر: "متوفر دولار ودينار، لماذا هناك تاخير في استلام قسم كبير من الرواتب لحد الان!".



وأضاف أن "الرواتب تدفع بموجب قاعدة ١ / ١٢ من رواتب السنة الماضية ولاعلاقة لاقرار الموازنه بالموضوع".

واختتم الدراجي: "حكومتنا الرشيده ليش هالتأخير؟".