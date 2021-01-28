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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 12:01 م

بعد مباراة العراق والكويت ..الحلبوسي: حق للعراق على اشقائه استضافة بطولة الخليج المقبلة

الحلبوسي
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انه : حق للعراق على اشقائه ان يمنح شرف استضافة بطولة الخليج المقبلة بنسختها 25.

وقال في تغريدة بعد مباراة العراق والكويت الودية في البصرة : كان لقاء عربيا اخويا جمع الاشقاء في ودية كروية ممتعة.

وهنأ الحلبوسي اسود الرافدين .. شاكرا الازرق الكويتي على وجوده المميز في البصرة الفيحاء.

 وكان المنتخب الوطني لكرة القدم  حقق فوزا على المنتخب الكويتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب البصرة مساء  امس.
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