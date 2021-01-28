نصيف : الدستور لن يسمح بإجراء انتخابات مبكرة إلا بهذا الشرط

كشفت النائبة عالية نصيف عن شرط اجراء الانتخابات النيابية المبكرة وفقا للدستور العراقي.

وقالت نصيف ، ان “الدستور العراقي لن يسمح باجراء الانتخابات النيابية المبكرة اذ لم يقم مجلس النواب بحل نفسه اولا”، لافتة الى ان “اجراء الانتخابات وتحدد موعدها قبل حل البرلمان امر مخالف للدستور ولم يتم بشكل سهل.



واضافت ان “حل البرلمان يجب ان يصادق عليه ثلثي اعضاء المجلس ويكون بطلب من رئيس الجمهورية وفقا للمادة الدستورية”، مبينة ان “الانتخابات النيابية المبكرة لن تتم الا بموافقة البرلمان على حل نفسه.