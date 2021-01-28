برهم صالح يؤكد أهمية ضمان نزاهة الانتخابات

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية ضمان نزاهة الانتخابات.

وقال خلال استقباله عدداً من الخبراء والمحللين السياسيين"، أن البلاد أمام استحقاقات وتحديات كبيرة في مقدمتها مجابهة الإرهاب، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبرى، وتأتي في ظل رأي عام واسع يُجمع على استحالة استمرار الوضع الحالي، ويدعو لتصحيح المسارات، ولابد من أن تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى، تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن التزوير والتأثيرات والضغوط لتكون منطلقاً لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين ومتطلباتهم".