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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 11:28 ص

المياحي: الحكومة عاجزة عن توفير الأموال لإنجاز ميناء الفاو ودايو ستفشل بهذا الملف

عبد الأمير نجم المياحي
أكد النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي، ، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن توفير الاموال الكافية لانشاء مشروع ميناء الفاو، مشيرا الى  ان شركة دايو الكورية ستفشل في انجازه لعدم امتلاكها الامكانيات الكافية.
وقال المياحي ، ان “اصرار الحكومة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير من قبل شركة دايو الكورية امر خاطئ ، حيث ان الحكومة لم توفر الاموال الكافية لانجازه فضلا عن عجزها بتوفير تلك الاموال”، لافتا الى ان “الحكومات السابقة والحالية أبرمت تعاقدات استثمارية فاشلة تسببت بتراجع الخدمات في عموم البلاد.

واضاف ان “شركة دايو الكورية لا تمتلك الامكانيات الكافية لانشاء مشروع ميناء الفاو وستفشل به”، مبينا ان “هنالك تدخلات خارجية حالت دون إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وستعرقل العمل به لفترة اخرى.
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