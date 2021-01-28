بعد حسم 80% من فقراتها.. نائب يتوقع تمرير موازنة 2021 الأسبوع المقبل

توقع النائب مضر الكروي، التصويت على موازنة 2021 الاسبوع المقبل.

وقال الكروي ان “موازنة 2021 وصلت الى مراحل جيدة بعد حسم اكثر من 80% من ابوابها الهامة من قبل اللجنة المالية النيابية”، متوقعا “عرضها على مجلس النواب للتصويت الاسبوع القادم.

واضاف، ان “المشكلة الاكثر تعقيدا والتي لم تحسم حتى الان هي ملف استحقاقات اقليم كردستان في ظل تباين المواقف حيال معالجتها لكن الاجتماعات مستمرة ونامل بالوصول الى حلول تفضي الى المضي بالموازنة وصولا الى مرحلة التصويت.

واشار الى ان “تغيرات جوهرية جرى وضعها في الموازنة اهمها خفض الانفاق الحكومي العام واجراء مناقلات بالاموال بين الابواب.