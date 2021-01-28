بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 11:24 ص

رئيس الجمهورية: استضافة البصرة ديربي الخليج خطوة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

صالح
أكد الرئيس برهم صالح:"  ان استضافة البصرة لمباراة ديربي الخليج خطوة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية بشكل كامل.

وقال  صالح في تغريدة على تويتر:" ان ‏استضافة البصرة العزيزة لمباراة ديربي الخليج مع المنتخب الكويتي الشقيق، تجسيد لروح الاخوة والصداقة المشتركة، وهي خطوة كبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي في رفع الحظر عن الملاعب بشكل كامل لاستضافة البطولات الدولية..كل التوفيق لأسود الرافدين، والفائز هي روح المحبة والسلام.
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