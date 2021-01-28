المطلك: هناك قوى سياسية تحاول إعادة الطائفية

أكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك وجود قوى سياسية تحاول اعادة الطائفية.
وقال في تصريح متلفز :ان العراق يسير للمجهول.مبينا ان : الامم المتحدة تتحمل كارثة الانتخابات السابقة.
واضاف المطلك ان : استمرار الظلم والفساد يؤديان بالدولة الى الانهيار.
واوضح ان : انفجار الشارع هذه المرة ستكون تداعياته خطيرة.
وقال في تصريح متلفز :ان العراق يسير للمجهول.مبينا ان : الامم المتحدة تتحمل كارثة الانتخابات السابقة.
واضاف المطلك ان : استمرار الظلم والفساد يؤديان بالدولة الى الانهيار.
واوضح ان : انفجار الشارع هذه المرة ستكون تداعياته خطيرة.