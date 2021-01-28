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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 11:22 ص

المطلك: هناك قوى سياسية تحاول إعادة الطائفية

صالح المطلك
أكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك وجود قوى سياسية تحاول اعادة الطائفية.

وقال في تصريح متلفز  :ان  العراق يسير للمجهول.مبينا ان : الامم المتحدة تتحمل كارثة الانتخابات السابقة.

واضاف المطلك ان : استمرار الظلم والفساد يؤديان بالدولة الى الانهيار.

واوضح ان : انفجار الشارع هذه المرة ستكون تداعياته خطيرة.
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