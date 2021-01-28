المطلك: هناك قوى سياسية تحاول إعادة الطائفية

أكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك وجود قوى سياسية تحاول اعادة الطائفية.



وقال في تصريح متلفز :ان العراق يسير للمجهول.مبينا ان : الامم المتحدة تتحمل كارثة الانتخابات السابقة.



واضاف المطلك ان : استمرار الظلم والفساد يؤديان بالدولة الى الانهيار.



واوضح ان : انفجار الشارع هذه المرة ستكون تداعياته خطيرة.



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