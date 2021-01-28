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الخميس, 28 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 28 كانون الثاني 2021 11:20 ص

سائرون: شخصية الكاظمي الضعيفة أفشلت عمل الحكومة

غايب العميري
عد تحالف سائرون، تخبط وفشل قرارات الحكومة نتيجة طبيعية لقيادة الحكومة من قبل شخصية ضعيفة، مبينا ان مكتبه عليه العديد من علامات الاستفهام.
وقال النائب عن سائرون غايب العميري ان “فشل حكومة الكاظمي والحكومات السابقة تتحملها الكتل والاحزاب جميعا ولا احد مستثنى من الامر.
واضاف ان “الفشل الحالي بحكومة الكاظمي والقرارات المتخبطة نتاج طبيعي وامر غير مستغرب”، عازيا الامر الى “اختيار شخصية غير مؤهله وضعيفة لإدارة منصب رئيس الوزراء.

واوضح ان منصب رئيس الوزراء كبير جدا لايمكن ان يدار من شخصيات غير قادرة على اثبات وجودها امام الضغوطات وتتحرك وفق اهواء الاحزاب”.
ولفت العميري الى ان “مكتب رئيس الوزراء عليه العديد من علامات الاستفهام لما يجري وما يقوم به وما يصدر من قرارات وتخبط واضح”.
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